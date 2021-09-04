Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности

В ознаменование 50-летия подушки безопасности и 40-летия ее внедрения в автомобили компания Mercedes-Benz в сотрудничестве с дизайнером высокой моды Хероном Престоном создала новую линию одежды из переработанных подушек безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes.
В этом году исполняется полвека с помента получения патента на подушку безопасности и 40 лет с тех пор, как Mercedes-Benz предложил первую надувную подушку безопасности в качестве опции на седане S-класса серии W126.
Системы пассивной и активной безопасности очень важны для копании, поэтому было решено отметить юбилей весьма необычным способом - созданием линии одежды, выполненной из переработанных подушек безопасности. И да, одежда... надувается!
В оформлении одежды использованы узоры и цвета, которые напоминают о безопасности автомобиля. Некоторые детали содержат красную, оранжевую и черную маркировку, а также текст, который можно найти на автомобилях и манекенах для краш-тестов - круги, разделенные на контрастные цветные части.
Mercedes выбрал Престона не только за его авангардный дизайн, но и за его стремление с 2016 года использовать в своем бизнесе менее разрушительные для окружающей среды методы и материалы. Сегодня это одним из немногих брендов уличной одежды, который уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию бизнеса.
Напомним, ранее компания Continental анонсировала свои передовые разработки, которые позволят подушкам безопасности раскрываться быстрее и точнее.