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Mercedes-Benz прекращает разработку новых гибридов

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Понедельник 13 сентября 2021 15:25
Mercedes-Benz прекращает разработку новых гибридов Фото: Mercedes-Benz E-Class (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкий автопроизводитель решил остановить все исследовательские работы в области новых гибридных автомобилей. Компания окончательно сосредоточится на электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Mercedes-Benz прекратит инвестировать в разработку гибридных автомобилей нового поколения. Вместо этого компания сосредоточится на более простых и экономичных электромобилях.

Маркус Шефер, руководитель отдела разработки Mercedes-Benz в своем интервью заявил, что дни самозаряжаемых и подключаемых гибридов от Mercedes-Benz сочтены. Он убежден, что сложность наличия двух приводов в одном автомобиле – это их врожденный недостаток.

"В конечном итоге, две трансмиссии являются бременем для автомобиля", - сказал Шефер. "Однако это не означает, что мы никогда не увидим еще один новый гибридный Mercedes-Benz", - добавил топ-менеджер.

"Инвестиции в эти технологии сделаны немалые, поэтому мы их используем", - сказал Шефер. Действительно, долгожданный AMG Project One и недавно представленный GT 63 E Performance предполагают, что в подключаемых гибридах еще есть определенный потенциал. Как минимум, пять-семь лет в модельной линейке компании Mercedes-Benz гибридные автомобили точно будут присутствовать.

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