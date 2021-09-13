Mercedes-Benz прекращает разработку новых гибридов
Немецкий автопроизводитель решил остановить все исследовательские работы в области новых гибридных автомобилей. Компания окончательно сосредоточится на электромобилях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Mercedes-Benz прекратит инвестировать в разработку гибридных автомобилей нового поколения. Вместо этого компания сосредоточится на более простых и экономичных электромобилях.
Маркус Шефер, руководитель отдела разработки Mercedes-Benz в своем интервью заявил, что дни самозаряжаемых и подключаемых гибридов от Mercedes-Benz сочтены. Он убежден, что сложность наличия двух приводов в одном автомобиле – это их врожденный недостаток.
"В конечном итоге, две трансмиссии являются бременем для автомобиля", - сказал Шефер. "Однако это не означает, что мы никогда не увидим еще один новый гибридный Mercedes-Benz", - добавил топ-менеджер.
"Инвестиции в эти технологии сделаны немалые, поэтому мы их используем", - сказал Шефер. Действительно, долгожданный AMG Project One и недавно представленный GT 63 E Performance предполагают, что в подключаемых гибридах еще есть определенный потенциал. Как минимум, пять-семь лет в модельной линейке компании Mercedes-Benz гибридные автомобили точно будут присутствовать.
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