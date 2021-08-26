Mercedes-Benz представил Citan второго поколения

Компактный коммерческий фургон Mercedes-Benz Citan второго поколения получил несколько модификаций, в том числе - дизельные. В гамме есть пассажирская и грузовая версии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz презентовал новый Citan сразу с двумя типами кузова – грузовой Panel Van и пассажирский Tourer. Как и предыдущее поколение, новый Citan делит платформу с Renault Kangoo. От французского родственника немецкий фургон отличается преимущественно передней и задней частью, бамперами, другими мелкими деталями экстерьера.
Новый Citan имеет длину 4498 мм и колесную базу 2716 мм. В будущем Citan также получит удлиненную версию. В зависимости от потребностей клиента машина может иметь одну, или две боковые сдвижные двери. Задние асимметричные двери имеют угол открытия в 180 градусов.
При наличии гибкой перегородки Citan Panel Van может перевозить предметы длиной до 3,05 м. Фургон готов принять до 2900 литров груза и может вместить две европалеты в ряд.
В следующем году появится электрический вариант под названием eCitan, который сможет преодолевать на одном заряде батареи до 285 км. Цены на пассажирскую версию в Европе стартуют с 23 800 евро. Продажи «Ситана» должны начаться уже этой осенью.
Напомним, Renault показал туристический вариант Trafic. Автомобиль доступен в четырех- и пятиместной конфигурациях. Покупатели могут выбрать несколько вариантов турбодизелей мощностью от 110 до 170 л.с.
Также мы сообщали, что электрический Porsche Taycan пережил небольшое обновление. Самым ярким и заметным обновлением электроспорткара Porsche Taycan стала расширення цветовая палитра.