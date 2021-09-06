Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQS

Электрический седан Mercedes-Benz EQE был представлен на мероприятии для прессы в преддверии Мюнхенского автосалона. Четырехдверный электромобиль будет конкурировать с бестселлером єтого класс Tesla Model S, а также сбудущим Audi A6 e-tron.

Несмотря на то, что электроседан от Mercedes-Benz появился почти через десять лет после Tesla, он сумел опередить других игроков из немецкой большой тройки. Седан EQE получил купеобразный профиль.

Новинка имеет длину в 4934 мм, при этом колесная база равна 3100 мм, что является рекордным показателем в классе. Пока публике представлена единственная версия электромобиля EQE 350. Но уже сейчас опционально на машину можно установить пакет аксессуаров AMG Line, в который входят другие бамперы и колеса большего размера, а также спортивные ковшеобразные сиденья и другие элементы отделки салона с ДНК AMG.

В интерьере преобладает большой мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen, который дебютировал на флагманской модели Mercedes EQS. Стеклянное пространство объединяет три отдельных экрана в цельный блок, занимающий почти все торпедо. EQE опционально оснащается адаптивной пневматической подвеской и четырьмя управляемыми колесами.

Mercedes-Benz EQE 350 оснащен тяговой батареей емкостью 90,6 кВт•ч. Силовая установка состоит из одного электродвигателя мощностью 288 л.с. и максимальным крутящим моментом в 530 Нм. Вся тяга передается на заднюю ось. Полноприводная модификация 4Matic с дополнительным электродвигателем на передней оси станет доступна позже.

На одном заряде батареи электрический седан может проехать около 660 км, и при наличии быстрой зарядки зарядиться от 10 до 80 процентов за 31 минуту. Серийный выпуск машины должен начаться в середине 2022 года на заводе компании в Бремене.