Mercedes-Benz показал электрический E-Class: у машины имя EQE и дизайн в стиле флагманского EQS

Электрический аналог седана Mercedes-Benz E-Class назвали EQE. Электромобиль готовится к серийному производству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.
Электрический седан Mercedes-Benz EQE был представлен на мероприятии для прессы в преддверии Мюнхенского автосалона. Четырехдверный электромобиль будет конкурировать с бестселлером єтого класс Tesla Model S, а также сбудущим Audi A6 e-tron.
На одном заряде батареи электрический седан может проехать около 660 км, и при наличии быстрой зарядки зарядиться от 10 до 80 процентов за 31 минуту. Серийный выпуск машины должен начаться в середине 2022 года на заводе компании в Бремене.
Ранее мы писали, что представлен первый электрический Maybach. Концептуальный Mercedes-Maybach EQS является предвестником серийного электрического кроссовера.
Также сообщалось, что цены на новые автомобили за 20 лет выросли на 63%. Автомобили B-сегмента подорожали за тот же период на 59 процентов.