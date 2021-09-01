Новый Mercedes-Benz Citan получил версию с кроватью и кухней

Недавно отпраздновавший мировую премьеру пассажирский Mercedes-Benz Citan второго поколения получил новую версию. Это кемпер, оснащенный складной кроватью и кухней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Citan превратили в кемпер, новинку официально представили на салоне автоприцепов в Дюссельдорфе. Citan получил универсальные жилые модули VanEssa. Конечный результат выглядит вполне практичным для кемпинга. В салоне прописались двуспальная кровать, множество отсеков для хранения вещей и съемная задняя мини-кухня.
Модуль весит около 60 кг, и его можно установить или снять за считанные минуты, что позволяет использовать Citan также в качестве обычного пассажирского автомобиля.
Mercedes-Benz Citan Camper экспонируется на выставке Caravan Salon Düsseldorf. Модель пойдет в серию в 2022 году.
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