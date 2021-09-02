Mercedes-AMG показал свой самый мощный автомобиль - и это гибрид

Долгожданный Mercedes-AMG GT 63 E Performance стал самым мощным серийным автомобилем от Mercedes-AMG, не считая мелкосерийного суперкара Project One.

Новый супергибрид стал первым носителем силовой установки E Performance, специально разработанной подразделением Mercedes-AMG. В ее составе - 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и электромотор, расположенный на задней оси.

Электродвигатель объединен с двухступенчатой ​​коробкой передач и задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением. В итоге GT 63 E Performance развивает 831 л.с. и 1400 Нм. Автомобиль также оснащен стартер-генератором мощностью 14 л.с.

Новинка разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость превышает 310 км/ч. Электродвигатель питается от аккумулятора емкостью 6,1 кВт•ч, который весит всего 89 кг. На чистой электротяге GT 63 E Performance имеет скромный запас хода – всего 12 км.

Ключевая особенность аккумуляторной батареи - использование особой охлаждающей жидкости, которая обтекает все 560 ячеек и охлаждает их по отдельности. Примерно 14 литров жидкости постоянно циркулирует в аккумуляторе, и поддерживает оптимальную температуру на отметке 45 градусов по Цельсию.

Уже базовая комплектация Mercedes-AMG GT 63 E Performance имеет пневмоподвеску AMG Ride Control + с автоматическим контролем уровня и адаптивным регулируемым демпфированием.

Автомобиль также оснащен карбон-керамическими тормозами с 420-миллиметровыми передними дисками и шестипоршневыми суппортами, работающими вместе с 380-миллиметровыми задними дисками с однопоршневыми суппортами.

Специально для нового супергибрида в AMG разработали новые 20- и 21-дюймовые легкосплавные колеса в нескольких цветовых вариантах. Клиенты также могут выбрать пакеты опций AMG Night Package II или Night Package и Carbon Package.