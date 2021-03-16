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Мера предосторожности: Швеция также приостановила использование вакцины AstraZeneca

Новина українською → Швеция, Вторник 16 марта 2021 12:49
Мера предосторожности: Швеция также приостановила использование вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Швеции приняло решение о приостановке процесса вакцинации против COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Такое решение принято в качество меры предосторожности из-за информации о возможном образовании тромбов после использования данной вакцины.

Об этом сообщает Associated Press.

В Швеции ожидают выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно вакцины AstraZeneca. EMA планирует в четверг провести встречу, на которой рассмотрят еще раз заключения экспертов по данному препарату.

"Это решение является мерой предосторожности", - заявил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Напомним, ранее ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов после ее использования.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ отметила предохранительный характер временного отказа от использования вакцины AstraZeneca. При этом сама компания AstraZeneca заверила, что ее препарат является безопасным.

Отметим, ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов. При этом 16 марта европейский регулятор рассмотрит информацию о безопасности использовании вакцины и созывает на 18 марта внеочередное заседание. На нем будет принято решение о дальнейших действиях.

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