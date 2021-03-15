"Мера предосторожности": еще четыре страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

"Сегодня мы принимаем это решение с осторожностью", - сказала министр здравоохранения Испании Каролина Диас на пресс-конференции, передает Reuters.

Она отметила, что есть "редкие случаи, которых очень мало, но они являются очень значительными и побудили Испанию присоединиться к другим странам, которые выбрали это предохранительное приостановление".

В Португалии аналогичное решение назвали тоже предохранительным. По словам чиновника, "приостановка" использования этой вакцины была рекомендована Генеральным управлением здравоохранения и Национальным управлением по вопросам лекарственных средств Португалии "на основе принципа предосторожности в области здравоохранения" после обнаружения "новых случаев серьезных побочных реакций в нескольких европейских странах", передает expresso.pt.

Словения также приняла предохранительное решение относительно вакцины AstraZeneca, передает liberation. Министр здравоохранения страны Янез Поклукар на пресс-конференции заявил, что "принял решение приостановить" использование вакцины AstraZeneca, чтобы обеспечить как можно более высокий уровень безопасности для сограждан.

Министерство здравоохранения Кипра заявило, что приостанавливает прививки вакциной AstraZeneca до вывода Европейского агентства лекарственных средств, передает Reuters.

В своем пресс-релиз ВОЗ отметила именно предохранительный характер временного отказа от использования вакцины AstraZeneca.

"ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза прекратили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распространяющейся в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертывания крови у лиц, получавших вакцину из этой конкретной партии. Это было осуществлено как мера предосторожности, пока не завершится полное расследование", - говорится в сообщении ВОЗ.