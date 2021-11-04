У мэра Лос-Анджелеса подтвердили COVID-19 на саммите по климату в Газго

У мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти подтвердили коронавирус. Он находился на саммите по климату COP26 в Газго (Шотландия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. Гарсетти поехал в Глазго на климатическую конференцию ООН по климату в Шотландию и заболел коронавирусом. В среду в его офисе сообщили, что у него положительный результат на COVID-19. Сейчас он находится на изоляции в гостинице, госпитализация не потребовалась. Он чувствует себя хорошо и изолированн в своем гостиничном номере. Он полностью вакцинирован, - сообщила мэрия на официальном аккаунте Гарсетти в Twitter.