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У мэра Лос-Анджелеса подтвердили COVID-19 на саммите по климату в Газго

Автор: Наталья Скороход

У мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти подтвердили коронавирус. Он находился на саммите по климату COP26 в Газго (Шотландия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Гарсетти

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