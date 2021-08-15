Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской"
Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.
Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.
Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.
РБК-Украина обратилось в полицию Днепропетровской области за комментарием, но пока агентство ответа не получило.