UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Автор: Сергей Пышкин

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской"

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.

Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.

Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.

РБК-Украина обратилось в полицию Днепропетровской области за комментарием, но пока агентство ответа не получило.

Фото: мэр Кривого Рога Константин Павлов найден застреленным (0564.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог