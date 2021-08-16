Мэра Кривого Рога нашли застреленным, под ОП произошли столкновения, талибы захватили Афганистан: новости за выходные

Мэра Кривого Рога нашли мертвым, под Офисом президента произошли столкновения, движение "Талибан" взяло под контроль всю территорию Афганистана. Подробнее о том, что произошло на выходных, 14-15 августа, - в материале РБК-Украина.

Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови. Рядом с телом находилось ружье.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели Павлова: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Президент Владимир Зеленский планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.

Талибы захватили Афганистан. Президент покинул страну

Движение "Талибан" взяло под контроль всю территорию Афганистана. Правительство Афганистана согласилось передать власть"Талибану", когда боевики окружили Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул страну. Пока точно неизвестно, куда именно отправился лидер страны.

Украина эвакуировала из Афганистана около 80 человек. США отправили войска для эвакуации своих граждан из Афганистана. Талибы взяли под контроль все пограничные переходы. Бежать из Афганистана можно только по воздуху.

На Говерле нашли потерявшегося 6-летнего мальчика

В субботу, 14 августа, вечером на Говерле пропал шестилетний Алексей Стефанцев, который пошел в поход вместе со своими родственниками. Чтобы найти ребенка, к поисковым работам были привлечены 245 человек, 25 единиц техники, 7 собаки и квадрокоптер. В итоге волонтерам удалось разыскать мальчика. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Алексея нашли на горе Большая Космецтка, которая находится на границе с Закарпатьем. Мать ребенка сразу же поговорила с ним по телефону.

Под Офисом президента произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и газ

В Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Столкновения начались из-за нежелания пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

В результате пострадали семь полицейских. Также травмы получили несколько сотрудников Нацгвардии. Кроме того, на акции избили журналиста

Напомним, 7 августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить в поддержку задержанных активистов.

Землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу

Мощное землетрясение произошло утром 14 августа в Гаити. Толчки достигали магнитуды 7,2 и ощущались по всей стране. Эпицентр находился на юго-западе острова.

По последним данным, землетрясение забрало жизни более 1200 человек. Разрушены церкви, дома, больницы, школы, церкви, правительственные и другие здания.

В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население: причина

В Киеве из-за празднования Дня независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации и пункты прививки не будут работать 23 и 24 августа.

Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится уже начиная с 25 августа.

Дождь и жара: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине 16 августа будет дождливой в западных областях. На остальной территории страны без осадков. При этом везде ожидается жара.

При этом синоптики сообщают, что погода в Украине скоро изменится с приходом похолодания. До конца августа будут "качели", а в последнюю декаду лета ожидается +20+24 градуса.