ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мэр Тернополя заразился коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

У мэра боль в горле, но общее состояние нормальное.

"Тернополяне, друзья. Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - рассказал Надал.

Самые читаемые новости

Мэр переходит на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет.

Напомним, что в Тернопольской области за прошедшие сутки заразились 180 человек, всего в области 6194 случаев коронавируса.

Кроме того, в "красную зону" карантина попала, в частности, Тернопольская область (Бережаны, Чортков, Бережанский р-н).

Как известно, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Отметим, что в Украине выявили еще 2088 новых случаев коронавируса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусТернополь