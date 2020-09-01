Мэр Тернополя заразился коронавирусом

Городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным.

Об этом мэр сообщил на своей странице в Facebook.

У мэра боль в горле, но общее состояние нормальное.

"Тернополяне, друзья. Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", - рассказал Надал.

Мэр переходит на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет.

Напомним, что в Тернопольской области за прошедшие сутки заразились 180 человек, всего в области 6194 случаев коронавируса.

Кроме того, в "красную зону" карантина попала, в частности, Тернопольская область (Бережаны, Чортков, Бережанский р-н).

Как известно, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Отметим, что в Украине выявили еще 2088 новых случаев коронавируса.