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Мэр Славянска заразился коронавирусом

Автор: Андрей Козловский

Сейчас городской голова находится под наблюдением врачей

Мэр Славянская Вадим Лях заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Сейчас его самочувствие хорошее.

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Об этом Вадим Лях сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, он сейчас находится под наблюдением врачей.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.

Напомним, сегодня глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив получила положительные результаты теста на коронавирус.

Также ранее РБК-Україна сообщало, что городской глава Коломыи (Ивано-Франковская область) Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Кроме того, 12 июня подтвердили коронавирус у жены президента Елены Зеленской, тогда у нее выявили двустороннюю пневмонию.

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