Мэр райцентра Тернопольской области выздоровел от коронавируса

Мэр Монастыриска Андрей Старух, где зафиксирована наибольшая вспышка коронавируса в Тернопольской области, вылечился от этой болезни. Об этом он сообщил в Facebook.

Старух отметил, что повторный анализ показал отрицательный результат теста на COVID.

"Спасибо семейному врачу, работникам баклаборатории, работникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам. Все это время вы, несмотря на невероятные нагрузки, опасность, которую несет COVID-19, находили возможность оказать помощь каждому больному", - написал Старух.

Он также добавил, что болезнь проходила легко и не задела других членов его семьи. У чиновника обнаружили коронавирус 31 марта. Повышенной температуры у него не было.

Напомним, из-за нарушения карантина на Пасху через неделю может быть вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске Донецкой области.

В Министерстве внутренних дел предупреждали, если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.