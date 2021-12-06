Мэр Нью-Йорка объявил об обязательной вакцинации от COVID сотрудников всех частных компаний

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении обязательной вакцинации всех сотрудников частных компаний. У них есть время до 27 декабря, чтобы сделать прививку первой дозой двухкомпонентного препарата от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Мы в Нью-Йорке решили использовать превентивный удар, чтобы остановить дальнейший рост коронавируса", - пояснил решение мэр города.
Он пояснил, что обязательная вакцинация сотрудников частных компаний также вводится из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" и существующих проблем с "Дельта"-вариантом.
Как отмечает телеканал, власти Нью-Йорка также намерены требовать в закрытых помещениях подтверждение вакцинации от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. В частности, речь идет о развлекательных заведениях и спортивных залов.
По данным городского департамента здравоохранения, в Нью-Йорке в среднем ежедневно подтверждается более 1500 новых случаев коронавируса. Кроме того, на прошедших выходных в мегаполисе выявили 8 случаев штамма "Омикрон".
Напомним, в начале ноября в Нью-Йорке почти 9 тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.