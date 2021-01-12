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Мэр Нью-Йорка обвинил федеральные власти в медленных поставках COVID-вакцины

США, Вторник 12 января 2021 23:03
Мэр Нью-Йорка обвинил федеральные власти в медленных поставках COVID-вакцины
Фото: вакцинация (pexels)
Автор: Даша Харченко

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что федеральная власть США действует "слишком медленно" в вопросе поставок вакцины от коронавируса в Нью-Йорк. Ранее сообщалось, что кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика из-за проблем с логистикой.

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, в городе могут закончиться запасы вакцин в ближайшее время, ведь накануне прививки были сделаны более 26 тысячам людей.

"Федеральные структуры действуют слишком медленно в том, что касается доставки нам вакцины", - сказал Билл де Блазио.

Напомним, Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердила высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

РБК-Украина писало, что в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном в стране случая нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.

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