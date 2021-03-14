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Мэр Ниццы призвал французские власти разрешить "Спутник V"

Автор: Даша Харченко

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал власти предоставить ему разрешение на ввоз в страну российской вакцины "Спутник V". Он хочет вакцинировать ею людей, несмотря на непризнание вакцины ЕС.

Об этом он сказал в своем Twitter.

По его словам, он хочет самостоятельно договориться с Россией о поставках вакцины, ведь "Ницца – город международного значения".

"Прошу власть, что курирует охрану здоровья, позволить мне сделать это", - сказал Эстрози.

Ранее директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург сообщил, что прививки от коронавируса вакциной "Спутник V" сделали 7 млн человек в мире. В России - 5,3 млн человек.

Напомним, временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

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Новости Украины ФранцияВакцинаНиццавакцина от коронавирусаКоронавирус
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