Мэр Ниццы призвал французские власти разрешить "Спутник V"

По его словам, он хочет самостоятельно договориться с Россией о поставках вакцины, ведь "Ницца – город международного значения".

"Прошу власть, что курирует охрану здоровья, позволить мне сделать это", - сказал Эстрози.

Ранее директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург сообщил, что прививки от коронавируса вакциной "Спутник V" сделали 7 млн человек в мире. В России - 5,3 млн человек.

Напомним, временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.