ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мэр Ниццы призвал французские власти разрешить "Спутник V"

Новина українською → Франция, Воскресенье 14 марта 2021 03:49
Мэр Ниццы призвал французские власти разрешить "Спутник V" Фото: (twitter.com/cestrosi)
Автор: Даша Харченко

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал власти предоставить ему разрешение на ввоз в страну российской вакцины "Спутник V". Он хочет вакцинировать ею людей, несмотря на непризнание вакцины ЕС.

Об этом он сказал в своем Twitter.

По его словам, он хочет самостоятельно договориться с Россией о поставках вакцины, ведь "Ницца – город международного значения".

"Прошу власть, что курирует охрану здоровья, позволить мне сделать это", - сказал Эстрози.

Ранее директор российского Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург сообщил, что прививки от коронавируса вакциной "Спутник V" сделали 7 млн человек в мире. В России - 5,3 млн человек.

Напомним, временная поверенная в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен заявила, что Россия подрывает доверие к вакцинам. Москва распространяет дезинформацию о вакцинах, эффективность и безопасность которых научно доказана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция Вакцина Ницца вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации