Мэр Миннеаполиса ввел комендантский час из-за протестов после убийства афроамериканца

Мэр американского города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим ЧП и комендантский час на фоне беспорядков из-за убийства афроамериканца Данте Райте офицером полиции. Ограничения на перемещение не распространяются на представителей СМИ, правоохранителей, сотрудников скорой помощи и других служб.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Миннеаполиса.
Отмечается, что решение о введении режима ЧП и комендантского часа было принято после массовых протестов и беспорядков, вспыхнувших после смерти афроамериканца. Ограничения начнут действовать с вечера понедельника с 19:00 по местному времени до 06:00 вторника во всех общественных местах и на улицах.
От выполнения комендантского часа освобождены аварийные и спасательные службы, бригады скорой помощи, представители СМИ и правоохранители. Кроме того, под его действия также не попадают жители города, которые направляются на работу, бездомные и скрывающиеся от опасности.
Наказанием за нарушение комендантского часа станет штраф в одну тысячу долларов или арест на 90 дней.
Напомним, беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе после убийства офицером полиции 20-летнего афроамериканца Данте Райте после его отказа подчиниться требованию правоохранителя. Парню оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.
Отметим, в мае 2020 года во время задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов. Офицер Дерек Шовен, который держал ногу на шее погибшего, был арестован 29 мая.
РБК-Украина писало, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала волну протестов против расизма и полицейского произвола в США и других странах мира.