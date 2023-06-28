Мер Миколаєва закликав зробити запас їжі та води на випадок теракту на ЗАЕС

Він зазначив, що питання евакуації населення у разі теракту на ЗАЕС обговорюється на рівні держави. За його словами, напрямок евакуації буде залежати від рози вітрів.

Мер наголосив, що міська влада Миколаєва буде займатися вивозом населення до глобального пункту евакуації. У разі катастрофи всі дії оголосять централізовано.

При цьому Сєнкевич закликав містян бути готовими та зробити запас їжі і води на п'ять днів.

"Але вже сьогодні можна сказати містянам, що вони повинні мати п'ятиденний набір харчування та води про всяк випадок. Це вже можна готувати, щоб він завжди був", - сказав міський голова.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти готують теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

Також глава МВС Ігор Клименко пояснив українцям масштаби загрози та розповів, як захиститися у випадку теракту на ЗАЕС.

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