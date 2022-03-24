"Мэр" Мелитополя и алмазная компания: кто еще попал под санкции Британии против России

В четверг, 24 марта, Великобритания ввела санкции против 65 российских компаний и лиц, которые помогают финансировать войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.
Так, под британские санкции попала Галина Данильченко, которая была назначена Россией "мэром" Мелитополя.
Это первый случай, когда человек попал под санкции за сотрудничество с российскими силами, находящимися в Украине", - говорится в сообщении.
Также в санкционный список попала крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", Российские железные дороги и оборонная компания "Кронштадт", основной производитель российских беспилотников.
Кроме того, под санкции также попали:
заместитель главы правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин,
первый вице-президент "Роснефти" Дидье Казимиро,
заместитель главы правления и первый вице-президент по развитию нефтегазового и морского бизнеса "Роснефти" Желько Рунье.
"У всех, кто сегодня попал под санкции, будут заморожены активы в Великобритании, что означает, что ни один гражданин Великобритании или компания не смогут вести с ними дела, а лицам, в отношении которых действуют запреты на поездки, также запрещено путешествовать в Великобританию или из нее", - говорится в сообщении.
Напомним, в санкционный список Британии попали глава российского "Сбербанка" и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
Также Лондон ввел санкции против ЧВК "Вагнера". Им поручено ликвидировать президента Владимира Зеленского.
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