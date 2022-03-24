"Мэр" Мелитополя и алмазная компания: кто еще попал под санкции Британии против России

Так, под британские санкции попала Галина Данильченко, которая была назначена Россией "мэром" Мелитополя.

Это первый случай, когда человек попал под санкции за сотрудничество с российскими силами, находящимися в Украине", - говорится в сообщении.

Также в санкционный список попала крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", Российские железные дороги и оборонная компания "Кронштадт", основной производитель российских беспилотников.

Кроме того, под санкции также попали:

заместитель главы правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин,

первый вице-президент "Роснефти" Дидье Казимиро,

заместитель главы правления и первый вице-президент по развитию нефтегазового и морского бизнеса "Роснефти" Желько Рунье.

"У всех, кто сегодня попал под санкции, будут заморожены активы в Великобритании, что означает, что ни один гражданин Великобритании или компания не смогут вести с ними дела, а лицам, в отношении которых действуют запреты на поездки, также запрещено путешествовать в Великобританию или из нее", - говорится в сообщении.