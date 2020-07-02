Мэр Коломыи заразился коронавирусом

Городской глава Коломыи (Ивано-Франковская область) Игорь Слюзар заразился коронавирусом. Также заболевание подтвердили у его заместителя.

Об этом в Facebook сообщил Игорь Слюзар.

Он сообщил, что 2 июля был получен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. При этом сам Слюзар не имеет никаких симптомов заболевание.

"Самочувствие хорошее. Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование", - написал мэр Коломыи.

Отметим, по состоянию на 2 июля в Коломыи подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, из них четыре человека умерли, 34 - выздоровели. Всего в Ивано-Франковской области подтверждено 2489 заболевания, умерли - 102 пациента, выздоровели - 1108.

Напомним, 12 июня коронавирус подтвердили у жены президента Елены Зеленской, она продолжает проходить лечение в больницы, у нее двусторонняя пневмония.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в стране заразились коронавирусом 889 человек, всего в Украине почти 46 тысяч больных.