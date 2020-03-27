Мэр Ивано-Франковска ожидает пика заболеваний коронавирусом в апреле

Из-за стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковске прогнозируют пик заболеваемости Covid-19 в середине-конце апреля. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.

Марцинкив прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в городе.

"Ежедневно получаем быстрые тесты. Городские медицинские учреждения тестируют пациентов с подозрением на коронавирус. Пика увеличения больных следует ждать в середине-конце апреля. Должны быть готовыми", - написал мэр.

Как сообщается, всего в Ивано-Франковской области было зафиксировано 84 случая подозрений на коронавирус, 16 из них подтверждены.

Напомним, в Ивано-Франковской области обнаружили коронавирус у местного священника.

Также ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у сотрудника ивано-франковской полиции. Правоохранитель вместе с напарницей обеспечивал госпитализацию других больных коронавирусом. У напарницы заражения коронавирусом не обнаружили.