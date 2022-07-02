UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только мэр Херсона. Стало известно, сколько чиновников находятся в плену оккупантов

Фото: 8 должностных лиц находятся в плену оккупантов на 2 июля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В плену боевиков находятся 8 чиновников из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Ассоциации городов Украины.

"К сожалению, информация об освобождении из плена Голопристанского городского головы Александра Бабича не подтвердилась", - говорится в сообщении.

По данным на субботу, 2 июля, в плену агрессора находятся:

  • Евгений Матвеев - Днепрорудненский городской голова
  • Александр Шмиголь - Ольховский сельский голова
  • Александр Бабич – Голопристанский городской голова
  • Игорь Колыхаев - Херсонский городской голова
  • Валентина Костенко - Великокопановский сельский голова
  • Дмитрий Ляхно - Горностаевский поселковый голова
  • Сергей Хильченко - Крестовский сельский голова
  • Петр Збаровский - Новотроицкий поселковый голова

Как сообщалось, российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колыхаева. Они увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.

Позже оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаева.

До этого, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине