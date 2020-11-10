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Мэр Черкасс Бондаренко заразился коронавирусом

Черкассы, Вторник 10 ноября 2020 16:44
Мэр Черкасс Бондаренко заразился коронавирусом
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook com MNSCHERKASY)
Автор: Роман Тверденко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь проходит без симптомов.

Об этом городской глава Черкасс рассказал в Facebook.

Он отметил, что находится на самоизоляции с четверга, когда сдал тест.

"Чувствую себя хорошо. Работаю дистанционно, разбираюсь с документами", - сказал Бондаренко.

Отметим, что 22 ноября в Черкассах пройдет второй тур выборов мэра. В нем участвуют действующий городской глава Бондаренко и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак.

Напомним, в понедельник стало известно о заражении коронавирусом президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также COVID-19 заболел мэр Николаева Александр Сенкевич.

Кроме этого, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 179 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся с начала пандемии приближается к 480 тысячам.

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