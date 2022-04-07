Мэр Бучи: 90% жертв среди мирных жителей погибли в результате расстрелов

На вопрос журналиста, погибали ли люди в основном из-за расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов Федорук ответил:

"Практически 90 процентов-это пулевые поражения, а не осколочные".

Напомним, мэр Бучи недавно сообщил, что во время оккупации российскими войсками в городе были застрелены по меньшей мере 320 мирных жителей. При этом он добавил, что лично был свидетелем смертной казни нескольких горожан.

Добавим, после освобождения Бучи от российских оккупантов появились доказательства массовых расправ над мирными жителями. О том, что осталось от города - в материале РБК-Украина.

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