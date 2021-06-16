Меня это устроило: Путин заявил, что Байден объяснился за "убийцу"

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джо Байден объяснил свои слова о том, что считает его убийцей. После этого заявления, как рассказал Путин, между ним и Байденом состоялся телефонный разговор.

Об этом говорилось на пресс-конференции Путина после встречи с Байденом в Женеве.

"После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться, мы встретились. Разговор был конструктивен", - сказал он.

Путин отметил, что похожий вопрос был задан и предыдущем президенту США Дональду Трампу, но он тогда уклонился от ответа.

"Что касается различного рода обвинений, то вспомните, его предшественник, ему задали такой же вопрос, но он уклонился. Действующий президент США решил ответить таким вот образом. Его ответ отличался от ответа господина Трампа", - добавил он.