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Для меня это один народ: звезда Дизель Шоу снова угодил в скандал (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.05.2020 - 17:30
Для меня это один народ: звезда Дизель Шоу снова угодил в скандал (видео)
Дизель Шоу (Фото: facebook.com/dizelshow)

Звезда Дизель Шоу Сергей Писаренко внезапно заговорил о "братских" народах

Звезда Дизель Шоу Сергей Писаренко снова угодил в скандал из-за своих высказываний о дружбе украинцев и россиян. Он заявил, что для него это один народ и он не разделяет эти страны.

Сергей Писаренко в программе "Антиподы" рассказал, что его мать украинка, а также гражданками Украины являются его жена и дочь. Родители артиста и дети от первого брака Писаренко живут в России. Он заявил, что не понимает, почему "братские" народы воюют между собой и считает, что всю ситуацию контролирует кто-то сверху.

"Для меня это славяне, один народ. Я не разделяю эти страны. Родственники не поссорятся, как бы не пытался где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции, встречаясь на одном пляже, украинцы и россияне по-прежнему рядом загорают и садятся вечером за один стол, посумують, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент устанет кто-то где-то ругать нас, и мы спокойно продолжим жать друг другу руки…", - сказал Писаренко.

Он отметил, что не может ненавидеть украинцев или русских из-за военных действий на Донбассе. О Крыме Писаренко говорить отказался.

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга? Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", - добавил юморист.

Звезда Дизель Шоу заявил о братских народах

Напомним, ранее мы писали о том, что участники Дизель Шоу засветились на канале пропагандистов в РФ.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины скандалДизель шоукомик
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