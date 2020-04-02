Меньше половины украинцев считают успешной борьбу властей с коронавирусом

Фото: Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане в целом недовольны действиями властей

В конце марта 40% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что неуспешна. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 17% респондентов считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавирус; 57% думают, что неуспешна.

Кроме того, 17% респондентов думают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан, 70% считают, что неуспешна.

Около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры направлены на противодействие эпидемии коронавируса были приняты вовремя; 38% думают, что власть опоздала с противодействием эпидемии; 5% придерживаются мнения, что ограничительные меры были приняты преждевременно.

Кроме того, 43% опрошенных украинцев выступают за более жесткие меры обеспечения карантина, чем сейчас; 40% полагают, что принятые меры вполне адекватны ситуации; 9% придерживаются мнения, эти меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений; 1% считают, что никаких ограничительных мер вообще не нужно.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.