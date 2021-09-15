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Меньше половины. Минздрав назвал процент вакцинированных работников образования

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Минздрава Виктора Ляшко для издания "Слово и дело".

"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что согласно данным МОН в Украине вакцинировано 29% коллективов школ.

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