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Менее 60%. В МОН рассказали об уровне вакцинации в школах

Автор: Владислав Красинский

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса. Вакцинировано менее 60% от общего количества.

Об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.

В Украине сделали прививки:

  • 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
  • 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
  • 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

РБК-Украина направило соответствующие запросы в каждую область, однако на момент публикации ответ пока не получен.

Напомним, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.

В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

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МОНВакцинация