Менее 60%. В МОН рассказали об уровне вакцинации в школах

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса. Вакцинировано менее 60% от общего количества.
Об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.
В Украине сделали прививки:
При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.
РБК-Украина направило соответствующие запросы в каждую область, однако на момент публикации ответ пока не получен.
Напомним, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.
В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.