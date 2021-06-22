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Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 296 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки

Госпитализировали 318 человек, умер 21 пациент, а выздоровели 829 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

За все время пандемии

Заболели 2 230 142 человека; выздоровели 2 152 969 человек, а умерли 52 053 пациента.

Напомним, в Киевской школе экономики предупредили, что новая волна коронавируса может начаться уже летом если в Украине начнет распространяться штамм "Дельта".

Отметим, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

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