UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мендель прокомментировала переговоры Путина, Меркель и Макрона

Автор: Даша Харченко

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала переговоры лидеров России, Германии и Франции. Они состоялись в среду, 31 марта.

Комментарий она дала телеканалу "Дом".

По ее убеждению, на переговорах не могли обойти конфликт на Донбассе во время обсуждения международных вопросов.

В то же время, добавила Мендель, Зеленский планирует в ближайшее время провести переговоры в "нормандском формате".

"Решение относительно Украины без Украины не могут и не будут приниматься. То, что вчера было совещание трех лидеров - Германии, Франции и России - это совещание, в рамках которой обсуждалась очень широкая повестка дня всех международных вопросов", - сказала Мендель.

Днем, 31 марта, лидеры России, Германии и Франции в формате видеоконференции обсудили последнее обострение на Донбассе. Украинская сторона отмечает, что для подвижек в мирном процессе надо политическая воля и привлечения всех сторон нормандского формата. Как писало РБК-Украина, по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным показательными стали сигналы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые заявили, что Москва должна придерживаться режима прекращения огня, а также подчеркнули необходимость переговоров лидеров "нормандской четверки".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Меркель и Макроном обвинил Украину в эскалации на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинАнгела МеркельЭммануэль МакронЗеенскийЮлия МендельРоссийская ФедерацияГерманияФранцияДонбасс
Читайте также
Кулеба обсудил с госсекретарем США обострения на Донбассе
Прогноз погоды