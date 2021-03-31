Мендель прокомментировала переговоры Путина, Меркель и Макрона

По ее убеждению, на переговорах не могли обойти конфликт на Донбассе во время обсуждения международных вопросов.

В то же время, добавила Мендель, Зеленский планирует в ближайшее время провести переговоры в "нормандском формате".

"Решение относительно Украины без Украины не могут и не будут приниматься. То, что вчера было совещание трех лидеров - Германии, Франции и России - это совещание, в рамках которой обсуждалась очень широкая повестка дня всех международных вопросов", - сказала Мендель.

Днем, 31 марта, лидеры России, Германии и Франции в формате видеоконференции обсудили последнее обострение на Донбассе. Украинская сторона отмечает, что для подвижек в мирном процессе надо политическая воля и привлечения всех сторон нормандского формата. Как писало РБК-Украина, по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным показательными стали сигналы Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые заявили, что Москва должна придерживаться режима прекращения огня, а также подчеркнули необходимость переговоров лидеров "нормандской четверки".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Меркель и Макроном обвинил Украину в эскалации на Донбассе.