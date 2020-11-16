В Мемориальном центре "Бабий Яр" установили места расстрелов более 33 тысяч евреев в Киеве в 1941

Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года. Исследование длилось полтора года. В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

По заключению исследователей, первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, который находился на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 года состоялись расстрелы узников "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне - ул. Шолуденко).

Основным же местом расстрела 33771 еврея 29-30 сентября 1941 года стал большой западный отрог Бабьего Яра, а также, вероятно, расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.

В исследовании приняли участие исторический консультант Мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин (США), украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Александр Круглов, и специалисты Центра пространственных технологий под руководством Максима Рохманийко, которые методом компьютерного 3D-моделирования воссоздали ландшафт Бабьего Яра по состоянию на 1940-е годы.

"Мы провели действительно новаторскую исследовательскую работу. Собрав материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, проанализировав десятки свидетельств очевидцев, собрав по кусочкам факты, мы смогли воссоздать точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Яру и идентифицировать места расстрелов", - рассказал Мартин Дин.

Выводы специалистов Мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко (1937-2017).

"Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 году сжигали трупы в той части Бабьего Яра, которая напротив главных ворот концлагеря. Если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 года. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной ул. Щусева", - отметил Александр Круглов.

Одной из серьезнейших проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яру является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения.

Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.

Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943 годов, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.

Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами - деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положение солнца на небосклоне.

"Основным документальным свидетельством для нас стали кадры немецкого военного фотографа Йоханнеса Хеле, снятые в Бабьем Яру в начале октября 1941 года. Мы проанализировали ключевые точки на этих фото - топографию, элементы рельефа, сооружения и воссоздали их на трехмерной модели. Это позволило постепенно локализовать уже множество фотографий и видео, сделанных в других местах", - сообщил директор Центра тространственных технологий Максим Рохманийко.

Благодаря комплексной работе историков и архитекторов-исследователей удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге и соседний песчаный карьер, где у евреев отбирали вещи и заставляли их раздеваться.

Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра.

Результаты исследований были представлены на заседании Научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Также на сайте Мемориального центра в разделе "Энциклопедия" опубликованы статьи Мартина Дина и Александра Круглова, а также Методология Центра пространственных технологий, по которой создавалась 3D-модель Бабьего Яра.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" возведет мемориальную синагогу в следующем году.