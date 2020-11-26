Мемориал Холокоста "Бабий Яр" представляет первый интерактивный аудиоспектакль о трагедии

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с креативной студией "История будущего" представляют аудиоспектакль "29/09". С помощью мобильного приложения, которое можно скачать бесплатно уже сейчас, все желающие смогут услышать истории свидетелей страшной трагедии Бабьего Яра тех событий.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, шедших на смерть в Бабий Яр 29 сентября 1941 года. Передвигаясь по улице Юрия Ильенко и аллеями мемориального парка "Бабий Яр" до станции метро "Дорогожичи", вы познакомитесь с историями тех, кто выжил, и тех, кто погиб. Каждая из них связана с определенной точкой на территории Бабьего Яра.

Каждое перемещение между точками маршрута сопровождается рассказом о событиях, произошедших в этот роковой день в мире. Это фрагменты дневников людей из разных уголков мира и новостные заметки в прессе от 29 сентября 1941 года. Таким образом трагедия Бабьего Яра вплетена в масштабную трагедию Второй мировой войны.

В аудиоспектакле используется технология AR. Картины прошлого появляются в дополненной реальности. Современные улицы и парк меняются, и вы видите Киев сентября 1941-го.

"И, хотя современные технологии не могут заменить реальность, но они позволяют прикоснуться к трагедии и сделать еще один шаг навстречу тому, чтобы превратить Бабий Яр из места забвения в место памяти. Это начало длительного путешествия в болезненную историю, концом которого является осмысление настоящего", - отмечают в центре.

Аудиоспектакль предназначен для индивидуального прослушивания. Приложение доступно в трех языковых версиях: украинской, английской и русской.

Скачать приложение "Бабий Яр" с аудиоспектаклем "29/9" можно в смартфонах, поддерживающих IOS и Android.

Продолжительность 55 минут. В произведении описываются сцены жестокости, поэтому возрастное ограничение 18+.

Стоит отметить, что аудиоспектакль "29/09" - еще один проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который на языке современных технологий рассказывает о трагедии Бабьего Яра, помогает найти утраченные связи с событиями прошлого ради того, чтобы подобная трагедия никогда снова не повторилась.

Приложение разработано совместно с креативной студией "История будущего", основанной журналистом и писателем Михаилом Зыгарем. Студия известна своими мультимедийными проектами об исторических событиях на языке современных технологий. Среди проектов – 1939live о событиях 1939 года в режиме реального времени и первый документальный сериал для смартфонов 1968.DIGITAL, вышедший на французском, английском и русском языках.

Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно 33771 еврея-жителя Киева. Это едва ли не самый массовый единоразовый расстрел времен Второй мировой войны. Всего за годы оккупации с 1941 по 1943 годы В Бабьем Яру погибло до 100 тысяч человек - евреев, ромов, а также украинских националистов, военнопленных, пациентов психбольницы.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" создан в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста. Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.