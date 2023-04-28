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У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів, - Генштаб

Фото: у Мелітопольському районі отруїлися 20 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися російські окупанти. Внаслідок інциденту 20 росіян померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч солдатів.

Як повідомляла британська розвідка, армія РФ окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми. Серед них - масове пияцтво.

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