У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів, - Генштаб

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч солдатів.

Як повідомляла британська розвідка, армія РФ окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми. Серед них - масове пияцтво.

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