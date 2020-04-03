В Мелитополе заразились коронавирусом два подростка

В городе Мелитополе подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 детей в возрасте 16-17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского городского совета.

Как отмечается, эти пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях.

Всего в городе Мелитополе на 3 апреля 2020 года зарегистрировано 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.

Вместе с тем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что пик эпидемии ожидается в период с 15 по 25 апреля.

РБК-Украина писало, что 1 апреля Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества заболевших коронавирусом. В частности, введен запрет на нахождение в общественном месте без маски, а также перемещение с группой более двух человек.