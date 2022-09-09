В Мелитополе слышно взрывы и стрельбу

В Мелитополе вечером 9 сентября слышны звуки взрывов и стрельбы. Вероятно, украинские военные нанесли удар по россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - отметил мэр.
Федоров рассказал, что звуки взрывов и стрельбы раздались около 23:45 часов.
По его словам, сейчас подробности выясняют.
Напомним, что в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".
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