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В Мелитополе оккупанты захватили телебашню

Автор: Мария Кучерявец

В Мелитополе российско-оккупационные войска окружили телебашню. Сейчас она находится под их контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской военной областной администрации.

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Как информируют в ОГА со ссылкой на источники в СБУ, оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

Напомним, в Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или подписания мирного договора с агрессором.

При этом в регионе уже начали транслировать новости с русским переводом.

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МелитопольВойна России против Украины