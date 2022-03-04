В Мелитополе оккупанты захватили телебашню

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", - говорится в сообщении.

Как информируют в ОГА со ссылкой на источники в СБУ, оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

Напомним, в Херсоне российские военные захватили "Суспільне мовлення: Херсон". Издание предупредило о том, что оккупанты могут применить каналы связи для распространения дезинформации о якобы капитуляции или подписания мирного договора с агрессором.

При этом в регионе уже начали транслировать новости с русским переводом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.