В Мелитополь массово свозят тела оккупантов, мясокомбинат превратили в морг, - ГУР

В оккупированный Мелитополь (Запорожская область) массово свозят тела убитых российских солдат. Поэтому самопровозглашенная "власть" города переоборудовала мясокомбинат в морг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, городской морг уже заполнен оккупантами. Захватчики ищут дополнительные холодильники для хранения тел российских военных, погибших в боях на направлении Пологи - Гуляйполе.

Отмечается, что 6 июня российские военные осмотрели мясокомбинат "Арон-М" и сообщили руководству, что переоборудуют его в морг на безвозмездной основе.

"Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе. Кроме того, длительное хранение тел убитых связано с намерениями российского руководства скрыть реальные масштабы потерь от российского электората", - говорится в сообщении.