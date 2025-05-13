У Мексиці вбили кандидата в мери під час прямого ефіру: є жертви, серед них її донька
У Мексиці під час передвиборчого заходу вбили кандидатку в мери від правлячої партії. Загинули п’ятеро людей, серед них її донька.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN та AP News.
У понеділок, 12 травня було вбито кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес, яка балотувалася від правлячої партії "Морена".
Напад підтверджено владою штату - це вже друге подібне вбивство кандидата у Веракрусі всього за кілька тижнів до виборів, призначених на 1 червня.
Разом із нею загинули ще четверо людей, включно з її донькою. Щонайменше троє осіб отримали поранення.
Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook.
За словами губернаторки штату Росіо Нале, напад стався під час передвиборчого каравану в неділю. Озброєні нападники відкрили вогонь по прихильникам кандидатки.
"Жодна обрана посада не варта того, щоб за неї вмирати", - заявила губернаторка Нале під час брифінгу.
Вона також пообіцяла, що вся державна влада буде сконцентрована на тому, щоб гарантувати чесні та безпечні вибори.
Трагедія сталася у місті Тексістепек, що має близько 20 тисяч мешканців і розташоване на південний захід від стратегічного порту нафтової промисловості Коацакоалькос. У понеділок у місті відбулися жалобні церемонії
Нагадаємо, раніше ми писали, що озброєні бойовики вбили щонайменше 13 мексиканських поліцейських у засідці у центральному штаті Мехіко.
Напад став одним із найжахливіших масових вбивств співробітників сил безпеки, які вразили країну за останні роки.
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