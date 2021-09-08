В Мексики объявили незаконной криминализацию абортов

Судьи в других мексиканских штатах также должны ссылаться на решение Верховного суда.

Президент Верховного суда Мексики Артуро Сальдивар назвал решение "еще одним шагом в исторической борьбе за равенство женщин, за их гордость и возможность полностью пользоваться своими правами".

К моменту вынесения решения аборт в течение первых 12 недель беременности был разрешен в Мехико и трех штатах Мексики. На остальной территории страны с преимущественно католическим населением аборт разрешался только в случае изнасилования.

Источник AFP в судебной системе отметил, что жительницы штатов, где закон запрещает аборты, смогут пройти процедуру после решения суда.