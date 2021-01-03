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В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинирования от COVID-19

Автор: Юлия Струк

В Мексике изучают дело 32-летней медработницы. Ее госпитализировали с подозрением на энцефаломиелит после получения вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Врач попала в реанимационное отделение госбольницы после того, как у нее возникли судороги, затруднение дыхания и высыпания.

Министерство здравоохранения страны информирует, что предварительный диагноз - энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга).

В Минздраве подчеркнули, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям. Во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

Агентству не удалось связаться с Pfizer и BioNTech для получения комментария по поводу этого инцидента.

Напомним, в Мексике и Чили 24 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

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