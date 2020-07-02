В Мексике в центре реабилитации наркозависимых убили 24 человека

В мексиканском городе Ирапуато в ходе нападения на реабилитации наркозависимых убили 24 человека. Это второе подобное нападение за месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек также получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапуато за последний месяц.

Как известно, 6 июня 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Ирапуато. 1 июля нападение повторилось.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал подавить.

Ранее в результате ожесточенного столкновения в тюрьме в центральном штате Мексики Халиско, восемь заключенных были убиты, а еще восемь госпитализированы с травмами.

РБК-Украина писало, что в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек.