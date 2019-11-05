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В Мексике расстреляли семью мормонов

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 19:25
В Мексике расстреляли семью мормонов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди погибших шестеро детей, двое из них - младенцы

В Мексике неизвестные напали на семью мормонов, в результате чего девять членов семьи были убиты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, члены сообщества мормонов путешествовали на трех автомобилях недалеко от американо-мексиканской границы. Семья ехала из города Бависпе в Ла-Мора.

По предварительным данным, они подверглись нападению со стороны преступной группировки между штатами Сонора и Чиуауа.

Родственник погибших рассказал издани., что неизвестные обстреляли три машины, в результате чего погибли три женщины и шестеро детей, в том числе двое младенцев.

Напомним, на севере штата Калифорния (США) в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, во Франции в городе Марсель произошла стрельба в баре, в результате чего были ранены шесть человек. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся. Одного из пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Также в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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