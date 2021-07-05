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В Мексике произошла стрельба на стадионе, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

В Мексике на футбольном стадионе группа людей открыла огонь по зрителям. В результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Silla Rota.

Инцидент произошел во время любительского матча в городе Куэрнавак штата Морелос.

Вооруженная группа вошла на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были госпитализированы.

Издание отмечает, что район, где находится футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.

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МексикаСтрельба