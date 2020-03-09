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В Мексике попала в ДТП молодежная команда по боксу

Новости » Происшествия     09.03.2020 - 09:40
В Мексике попала в ДТП молодежная команда по боксу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП в Мексике погибли как минимум шесть человек

На севере Мексики разбился автобус, перевозивший молодых спортсменов, в результате аварии погибли как минимум шесть человек, 25 пассажиров получили ранения различной тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Televisa.

Инцидент произошел в воскресенье в 2.20 по местному времени на шоссе в штате Сонора недалеко от муниципального центра Бенджамин Хилл.

Автобус с командой молодых боксеров в возрасте от 13 до 17 лет следовал из Сьюдад-Обрегона в Пуэрто-Пеньяско после соревнований. Погибли пять боксеров и тренер Джонатан Орос.

Напомним, ранее на севере американского штата Калифорния, вблизи населенного пункта Фолбрук, перевернулся автобус. В результате аварии три пассажира погибли, 18 человек пострадали и попали в больницу. Всего в момент аварии в автобусе находился 21 человек.

РБК-Украина писало, что в канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения - 60 человек получили легкие травмы и 30 - серьезнее. Масштабную аварию спровоцировал внезапный снежный порыв, который мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

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