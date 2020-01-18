В Мексике полиция обнаружила тела 10 музыкантов в грузовике

Фото: полиция Мексики (из открытых источников)

Тела были обнаружены в районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики

В районе Чилапа-де-Альварес (штат Герреро) на юго-западе Мексики правоохранители обнаружили в грузовике обгоревшие тела как минимум 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Televisa.

Жертвами преступников стали представители коренного населения страны, которые входили в состав местного музыкального коллектива "Сенсасьон".

По предварительным данным, музыканты попали в засаду, возвращаясь из населенного пункта Тлайельпан после выступления. Сведений о возможных мотивах убийц обнародовано не было.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо признал, что правительство Мексики пока не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря 2020 года.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Водитель грузовика был арестован по подозрению в убийстве. Тридцать девять человек были найдены мертвыми в грузовом контейнере в городе Англии - Грейс. По предварительным данным, грузовик прибыл в страну из Болгарии.

Инспектор полиции графства Эссекс Эндрю Маринер рассказал, что сотрудниками правоохранительных органов сразу же был задержан водитель грузовика. Им оказался 25-летний мужчина из Северной Ирландии.