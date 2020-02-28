В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом

по состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.

Кроме того, в Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что коронавирус впервые обнаружили в Новой Зеландии. Опасную болезнь подтвердили у 60-летнего человека, недавно путешествовавшего в Иран. В Новую Зеландию больной человек вернулся самолетом 26 февраля.